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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 00:03
Re: Допомогу з безробіття отримують 20 тисяч киян
Службу занятости в том качестве, что она есть нужно давно разогнать. Бездельники и взяточники.
Black Jack - White Business
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Додано: Вів 01 гру, 2020 02:56
Re: Допомогу з безробіття отримують 20 тисяч киян
Не "кто-то из госчиновников", а
Додано: Вів 01 гру, 2020 10:06
Re: Допомогу з безробіття отримують 20 тисяч киян
Я согласен с тем, что страхование на случай потери работы надо отменить!
Потому, что в наших реалиях получается что ты платишь взносы (в т.ч. В ФОНД БЕЗРАБОТИЦЫ на случай потери работы!), а потом когда наступает страховой случай нужно пройти много кругов ада чтобы получать то от чего ты застрахрован своими деньгами, а потом еще и читать как неплательщики налогов возмущаются, что тунеядцам платят пособие ДО 9000грн/месяц.
Но самое гадкое то, что реально эти взносы распиливают на закупках фонда и зарплатах совковым сотрудникам...
ВВХ - ПНХ!
Додано: Вів 01 гру, 2020 14:43
yanyura, "вы оцените красоту игры" (с).
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