Приєднуйтесь до вебінару FinUpdate. «Ринок МФО: Нові реалії»

У програмі онлайн семінару:
Відновлення попиту на споживчі кредити. Найсвіжіша динаміка останніх тижнів. Банки та мікрофінансові компанії, хто швидше відновлює колишні обсяги.
Платіжна дисципліна та платоспроможність, як змінюється якість обслуговування боргів.
«Спліт» на порозі, до чого готуватися небанківським фінансовим компаніям. Нові можливості та можливі труднощі.
А що у сусідів? Як виходять з кризи ринки мікрокредитування Росії, Румунії, Молдови.
Оновлені офери для вебмайстрів: що, де, почому.
Особливості комунікацій і маркетингу, як зберегти лояльність клієнтів, чим дивувати.
Результати першого етапу гри FinGalaxy і нові правила для другого етапу.
Серед спікерів:
Заступник Голови Правління ПВБКІ — Василь Глазунов
Регіональний керівник маркетингу CreditPlus Росія — Федір Меженін
Директор з маркетингу CC Loan — Анна Мойсеєва
СЕО MyCredit — Дмитро Стензя
Керівник відділу лідогенераціі Finline — Олександр Бойко
Виконавчий директор асоціації НАБУ — Олена Коробкова.
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