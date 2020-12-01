Новий центральний орган виконавчої влади перевірятиме обґрунтованість тарифів на послуги ЖКГ
Дивися повний текст В Україні запропонували відродити комунальну інспекцію.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 20:51
В Україні запропонували відродити комунальну інспекцію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні запропонували відродити комунальну інспекцію.
Додано: Вів 01 гру, 2020 20:51
откуда в жэков деньги? Нужно будеть снова тарифы повысить на оплату штрафов))
Додано: Вів 01 гру, 2020 21:21
Re: В Україні запропонували відродити комунальну інспекцію
Может еще по инспектору от каждой службы к каждому жильцу прикрепить и поселить в его квартире?
Black Jack - White Business
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Додано: Сер 02 гру, 2020 08:21
Re: В Україні запропонували відродити комунальну інспекцію
Більше чиновників! Більше хабарників! Більше дармоїдів які нічого не виробляють і не надають ніяких послуг!
Відкриють чергову кормушку, де бездарі будуть ходити і трясти ОСББ на хабарі.
Для покращення послуг - потрібно спрощувати умови для конкуренції.
Через два роки, на прохання громадян її закриють. От і імітаціїя роботи!
Не читаю ботів, провокаторів і дурнів. "Профіль" і під аватаркою - "Додати в недруги". Ву а ля.
Додано: Сер 02 гру, 2020 10:24
Re: В Україні запропонували відродити комунальну інспекцію
Восстановить старую коррупционную кормушку? Слуга нароооодаааа (петь на мотив мелодии из фильма)
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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