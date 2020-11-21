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У Мінрегіоні розповіли, на що підуть гроші, виділені на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 гру, 2020 12:09
Пропонуємо до обговорення:
Президентська програма "Велике будівництво" у 2021 році продовжиться і половина фінансування Фонду регіонального розвитку (ФРР) буде спрямована на будівництво об'єктів соціальної інфраструктури,
Дивися повний текст У Мінрегіоні розповіли, на що підуть гроші, виділені на \"Велике будівництво\"
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Додано: Сер 02 гру, 2020 12:09
Туристический магнит это наверно новый вип терминал в днепре что бы можно было в египет не по быдляцки))
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