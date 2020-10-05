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У додатку "Дій вдома" з'явилася
функція інформування про...

У додатку "Дій вдома" з'явилася функція інформування про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 12:14

У додатку "Дій вдома" з'явилася функція інформування про...

Пропонуємо до обговорення:
Заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Руслан Кучер повідомив, що у програмі "Вдома", призначеному для самоізоляції хворих COVID-19 людей або тих, у кого є підозра на коронавірус, зробили оновлення. Зокрема додали функцію інформування про контактних осіб.

Дивися повний текст У додатку \"Дій вдома\" з'явилася функція інформування про контактних осіб.
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 12:14

За минимальную плату бомж Аристарх НЕ добавит вас в контактные лица и вы не попадете на самоизоляцию.
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