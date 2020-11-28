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Шмигаль розповів про "план Б"
на випадок паузи з траншем МВФ

Шмигаль розповів про "план Б" на випадок паузи з траншем МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 11:59

Шмигаль розповів про "план Б" на випадок паузи з траншем МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Україна має "план Б" на випадок, якщо пауза з наданням траншів кредиту Міжнародного валютного фонду затягнеться.

Дивися повний текст Шмигаль розповів про \"план Б\" на випадок паузи з траншем МВФ.
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Можно ещё расследовать схемы в Бурисме
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