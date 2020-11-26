В Україні введуть абонплату на всі комунальні послуги, крім електроенергії
Дивися повний текст Українцям перерахують тарифи на опалення й введуть нові абонплати.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 18:12
Українцям перерахують тарифи на опалення й введуть нові...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям перерахують тарифи на опалення й введуть нові абонплати.
Додано: Чет 03 гру, 2020 18:13
Ну что тут скажешь? ... казалась падать дальше некуда ... и тут с низу постучали ...
Додано: Чет 03 гру, 2020 21:59
Додано: Чет 03 гру, 2020 22:23
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