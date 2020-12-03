Від початку карантину українці почали активніше здійснювати покупки онлайн.
Дивися повний текст Обсяг онлайн-покупок в Україні збільшився вп'ятеро.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 гру, 2020 23:05
Обсяг онлайн-покупок в Україні збільшився вп'ятеро
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Обсяг онлайн-покупок в Україні збільшився вп'ятеро.
Додано: Чет 03 гру, 2020 23:05
Ага, типа вот подобных
Захотят - ответят. Захотят- отморозятся. Или деньги возьмут, но товар не отправят. "Все" для клиента.
Даже к своему персоналу отношение соответственно не лучше
И это крупные продаваны, что уж про мелочь говорить. Там все на свой страх и риск.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:36
Нет, это типа Розетки/Ашана/Сильпо и прочих.
Я так понимаю -- к вам уже выехали летучие отряды автоматчиков -- и заставляют покупать на каких-то левых сайтах?..
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