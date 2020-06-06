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НБУ стверджує, що частка
проблемних активів (NPL)...

НБУ стверджує, що частка проблемних активів (NPL)...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 00:17

НБУ стверджує, що частка проблемних активів (NPL)...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише регулятор.

Дивися повний текст НБУ стверджує, що частка проблемних активів (NPL) продовжує знижуватися (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 00:17

Окрім цього банківську систему накачали надрукованими гривнями для купівлі держоблігацій. Вже тільки це мало б знизити часту НПЛ
bodia1406
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 00:51

Часть списали, часть "перепаковали" в "новые", часть продали (отдали даром) "коллекторам" (самим должникам)
"Ловкость рук" :)
Вкладчик1234
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