Локдаун в Україні будуть пропонувати ввести в січні на три тижні.
Дивися повний текст У МОЗ уточнили, коли в Україні планують вводити жорсткий карантин.
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:05
У МОЗ уточнили, коли в Україні планують вводити жорсткий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МОЗ уточнили, коли в Україні планують вводити жорсткий карантин.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:05
Глава Минздрава добавил, что карантин выходного дня дал хорошие результаты и помог сбить ураганное распространение коронавируса. - Поэтому его отменили.
Одни гниды.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:33
Конечно выдержим! Ведь анонсированный концерт гораздо важнее какого-то там карантина!
(Брежнєв Л.І., Киів, 1974)
Додано: Суб 05 гру, 2020 00:44
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