Укртрансбезпека нарахувала майже 127 мільйонів штрафів...

sena_2008atp написав:
Сколько фактически поступило в бюджет?Начислено-это сотрясагие воздуха.
Вряд ли большой процент из начисленного. Проверили свыше 665 тысяч грузовиков и только 13 тысяч актов. 2%
от всех проверенных. Обычное, очередное очковтирательство. И, даже судя по цифрам, "13 тысяч актов - начислено 127 млн грн", то есть в среднем штраф менее 10 тыс на 1 акт, значит что основная масса попала в коридор - от 5% до 10% размер штрафа 8500 грн.
Что? Это такие перегрузы? Очевидно же, что нет никакого смысла отправлять в рейс фуру с перегрузом 5%-10% и риском попасть на взвешивание.
Перегруз делают минимум в 1,5-2 раза. Тогда, даже если взвесят, экономически рентабельно заплатить штраф 8к и часть откашлять в карман инспекции - экономия на одном рейсе, вместо двух, это с лихвой перекроет.