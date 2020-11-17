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У Чехії винайшли папір, який здатний знищити коронавірус
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:18
Пропонуємо до обговорення:
Епідемія коронавируса стала викликом для всього людства. Крім фармацевтичних компаній, які б'ються над розробкою ефективної вакцини, вчені шукають альтернативні способи протидії пандемії.
Дивися повний текст У Чехії винайшли папір, який здатний знищити коронавірус
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R2
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:18
Кому и пандемия мать родная..
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straponesa
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:07
интересно, сколько эта серебрянная бумага будет стоить)
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malkaum
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Додано: Суб 05 гру, 2020 20:25
Повсеместное неразумное использование антибиотиков приводит к появлению устойчивых штамов бактерий, которые потом можно убить только тяжелыми препаратами сильно вредящими печени. Плохо когда антисептики пихают во все подряд, это вред
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pavilion_dv
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