Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 16 лис, 2025 10:28
Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія Xpeng показала свого першого людиноподібного робота, який може рухатися, говорити, аналізувати навколишній світ і навіть змінювати зовнішність.
Дивися повний текст Компанія Xpeng представила робота-гуманоїда, який може змінювати зовнішність (фото)
Додано: Нед 16 лис, 2025 10:28
"Змінювати зовнішність"? скоро ця компанія здумає повипускати термінаторів,таких як Т-1000 якщо вони підуть на новий рівень "творчості".
Додано: Пон 17 лис, 2025 09:46
matfer1239
Ждем термінатора-1000. Наче й прикольно, але нас намагаються відділити від реальності і реальних дівчат чи хлопців, залежно від вашої статі. А нащо?
