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Штучний інтелект в Україні
розвиватимуть у восьми сферах

Штучний інтелект в Україні розвиватимуть у восьми сферах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 12:40

Штучний інтелект в Україні розвиватимуть у восьми сферах

Пропонуємо до обговорення:
Розроблена Міністерством цифрової трансформації Концепція розвитку штучного інтелекту охоплює 8 різних сфер державної діяльності та індустрій.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 12:40

2 из них на Новой Почте и ПриватБанке.
2 искусственные дуры раздражающие клиентов.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 12:29

А можно президента на искуственный интелект махнуть ? Хуже не будет :) И я не за Зеленского я в общем, наивно думать, что следующий будет лучше, тенденция у нас такая на ухудшение.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 12:55

Предлагаю на след выборах в Раду и за президента внести графу "искусственный интеллект" !
Победит думаю :wink:
TUR
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