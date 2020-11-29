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Bolt представив новий електросамокат Bolt-4 з системою...
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Додано: Суб 05 гру, 2020 14:05
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Bolt представила новий електросамокат четвертого покоління з запасом ходу 40 км, який буде використовуватися в фірмовому сервісі прокату.
Дивися повний текст Bolt представив новий електросамокат Bolt-4 з системою попередження аварійних ситуацій
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R2
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Додано: Суб 05 гру, 2020 14:05
Какой бред. Узнаю "гений" узкоглазых.
Прокатный самокат должен иметь лишь одно сильное свойство - быть неприхотливым и неубиваемым как велосипед. Без этого будут бескогечные ремонты и списания, бесконечное недовольство клиентов, ну и конечно огромные расходы - о финансовой доступности не будет и речи. Из всех самокатов в аренду я возьму лишб тот, который будет дешевым, и провезет меня пусть только 5 км, но гарантированно.
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sialeks
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ТупУм, Ірина_, Модератор
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