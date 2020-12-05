Чи буде продуктивним 4-денний робочий тиждень - думка...

Додано: Нед 06 гру, 2020 01:59

в продажах ,в сфере где я работаю, работа есть практически все время, почти все дни в году ну кроме рождества пасхи и 1 января и может еще пару праздников забыл, в остальные дни каждый менеджер обрабатывает заказов столько сколько физически может и заказы\запросы будут с 8:30 и до упора, за рабочий день можно их не успеть все обработать ., но при грамотной организации бизнеса простоев не бывает никогда возьмите к примеру розеткуя думаю там работы хватит на круглосуточно 365 дней в году. Так что все зависит только от того насколько будут жалеть рабов ... если рабов не беречь то можно заставить работать и по 12 часов \365 дней в году работа будет .