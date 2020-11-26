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Реформа пенсійної системи:
чому деякі роботодавці не...

Реформа пенсійної системи: чому деякі роботодавці не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 22:44

Реформа пенсійної системи: чому деякі роботодавці не...

Пропонуємо до обговорення:
Кожного працюючого українця можуть змусити відкладати собі гроші на старість. У парламенті вже лежить законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему.

Дивися повний текст Реформа пенсійної системи: чому деякі роботодавці не виживуть.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 22:45

А потом, лет через 10, эта пирамида МММ скажет - Извините, мы прогорели -
И предъявить к ним вообще ничего нельзя.

Я это уже проходил. Подарили как то на Новый Год всем работникам фирмы вклад в такой развод. И еще подстрекали каждый месяц делать вклады. Мол, на пенсию собирайте. Через год этот фонд Дельта разорилась.
Хорошо, что я еще им денег должен не остался.)))
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 10:51

більшість громадян доживе до пенсійного віку.
але НЕ їхні пенсійні накопичення.
будуть розкрадені, або у кращому випадку знеціняться до пачки сигарет.
той випадок, коли добрими намірами(але непродуманими і безвідповідальними) викладено дорогу до пекла.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 12:31

Чистый государственный МММ.
Нужно разрешить инвестировать средства в зарубежные фондовые рынки, недвижимость. Тогда есть вариант как-то не потерять эти деньги. Если идёт разговор о вкладывании в Украине..... пиши пропало. Если не государство украдёт, то взяточники,.... то ещё что-то придумаю чтобы облапошить простых людей.
Пока судебная система не работает и за кражу 1 млн долларов дают два года.... ничего не будет.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:13

Почему у нас очередные обдиралово и воровство денег у народа называют реформами?
fiona98
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 15:49

  anton_gms написав:Чистый государственный МММ.
Нужно разрешить инвестировать средства в зарубежные фондовые рынки, недвижимость. Тогда есть вариант как-то не потерять эти деньги. Если идёт разговор о вкладывании в Украине..... пиши пропало. Если не государство украдёт, то взяточники,.... то ещё что-то придумаю чтобы облапошить простых людей.
Пока судебная система не работает и за кражу 1 млн долларов дают два года.... ничего не будет.

Плюсую. Пока не будет свободывыбора фонда, в том числе без ограничений по стране, о доверии речи не идёт. Но наконец хоть начали задумываться об этом. От накопительной системы не уйти. И это хорошо. Но она должна быть привлекательнее и иметь преимущества перед откладыванием сбережений самостоятельно в виде недвижимости и других инвестиций. В текущем виде неясна роль государства. Я и сам могу на депозит дожить/ под подушку 2 процента моего дохода. В чем преимущества фонда?!
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:02

  fiona98 написав:Почему у нас очередные обдиралово и воровство денег у народа называют реформами?

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Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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