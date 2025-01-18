Роботодавці дедалі частіше розчаровуються...
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 09:19

Пропонуємо до обговорення:
Випускники, які активно використовували штучний інтелект під час навчання, часто мають слабші навички аналізу, грамотності та живої комунікації. Молоді працівники, яких вважали AI-native (тобто тими, хто виріс поруч із технологіями штучного інтелекту), на практиці демонструють поверхневий рівень знань.

Роботодавці дедалі частіше розчаровуються у «поколінні ШІ»: молоді фахівці мають поверхневі знання
Робот новин
 
З нами з: 14.05.04
Проснулись..... Весь прогресс тупит нашу молодежь.... Они больше не ходят в библиотеки и не гоняют мячи, не ходят друг к другу делать домашним задания. Нынешняя молодежь заменила свой интеллект искусственным интеллектом, забила свои головы соц сетями с глупыми роликами и погрузилась в Игровой мир. Мы теряем молодежь..... И родители пытающиеся это изменить становятся для них врагами..... За что за то что хотя родители хотят чтоб они думали сами и развивались....
Да искусственный интеллект это здорово, но беда страшная для молодёжи.

Будь моя воля я бы запретила детям до 16 лет пользоваться искусственным интеллектом и играми.
Мы губим нашу молодежь у нас ребёнок умножал и делил 3-4 значные цифры в уме. Пока не попал в игровую зависимость и застрял в искусственном интеллекте. Сейчас у нас 9 класс а мы еле еле по оценкам вытягиваем чтоб закончить школу. Мы даже умножение 2-х значных чисел не можем в уме посчитать вместо этого лежит в интеллект чтоб списать всё оттуда.....
На вопрос почему ты не думаешь своей головой ответ один зачем у меня же есть искусственный интеллект.
Вывод наша цивилизация развиваясь теряет молодежь..... Они деградируют.
serde4naj2023
З нами з: 01.06.26
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 18:21

Ии это способ манипулировать людьми, кто владеет ИИ тот владеет миром!!!
allasholudko3
З нами з: 01.06.26
