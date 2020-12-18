В Україні облгази підвищили абонплату на газ - ЗМІ

Мда... как говорится: у кого что болит -- тот то и чешет.
Еще при совке во всех новых многоэтажках (16+ этажей) ставили только электроплиты. С тех пор ничего не изменилось. Поэтому нет тут никакой зрады -- обычный результат обычной эволюции.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 16:19
Мда... как говорится: у кого что болит -- тот то и чешет.
Еще при совке во всех новых многоэтажках (16+ этажей) ставили только электроплиты. С тех пор ничего не изменилось. Поэтому нет тут никакой зрады -- обычный результат обычной эволюции.
Додано: Суб 19 гру, 2020 00:21
Вам извиняюсь, сколько лет, что с памятью совсем плохо? Недавно вроде объяснял уже популярно, к чему сводятся расходы по "доставке газа и обслуживанию" трубы. Или вы зарплату получаете с "наша пісня гарна нова, починаєм її знову"?
А по поводу советов на что то перейти, вам уже верно указали направления движения для таких советчиков. Не ну а чё, клёвая идея, всем дружно начать снова баллоны с пропаном таскать (как 60-70-е), редко понимаешь новости о взрывах баллонов с газом по ТВ озвучивают, нужно чтоб каждый день!
Али предложение ещё глубже-сделать всё по уму, обратившись в специализированную контору?
Так озаботьтесь ценой вопроса-найдите в инете такую и позвоните, ну для общего развития.
Узнаете много нового: например сколько стоит проект или газгольдер куба хотя бы на 4. Так, сущие копейки.
Совет хозяину дома отключится сейчас, а потом подключится при необходимости тоже прекрасен. Сами пробовали подобное проделать? Если когда нибудь решитесь, вангую потратите минимум пару месяцев времени, кучу нервов да и денег. У вас "неожиданно" обнаружатся какие то долги по оплате, счётчик прийдётся сдавать на проверку и парамепризацию или проект газоснабжения у вас устарел и вообще не правильный!
Специалист во всём блин.
Додано: Суб 19 гру, 2020 17:05
А вам, извеняюсь, сколько? -- что такие банальные вещи как "рынок" объяснять нужно?.. Не менее недавно не менее популярно объясняли: вообще пофиг из чего эти расходы состоят: это обычная услуга. Что-то не нравится -- не берем. Все остальное -- детское нытье "бэнтли, сволочь, дорогие машины делает".
Все те потоки бреда комментировать не буду -- лень: там критическая ошибка на самом старте -- никто не обязан продавать кому-то газ. Точка. А вот если его купить кто-то хочет -- или соглашается с текущими услугами -- или, как в анекдоте "а ты походи по рынку -- поищи дешевле".
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