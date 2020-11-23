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Дефіцит бюджету України є одним
із найнижчих у Європі -...

Дефіцит бюджету України є одним із найнижчих у Європі -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:31

Дефіцит бюджету України є одним із найнижчих у Європі -...

Пропонуємо до обговорення:
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що дефіцит бюджету України є одним із найнижчих у Європі.

Дивися повний текст Дефіцит бюджету України є одним із найнижчих у Європі - Шмигаль.
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