Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що дефіцит бюджету України є одним із найнижчих у Європі.
Дивися повний текст Дефіцит бюджету України є одним із найнижчих у Європі - Шмигаль.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 13:31
Дефіцит бюджету України є одним із найнижчих у Європі -...
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Дивися повний текст Дефіцит бюджету України є одним із найнижчих у Європі - Шмигаль.
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