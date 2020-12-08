Про це пише Центр громадського здоров'я МОЗ України.
Дивися повний текст Україна подала заявку на вакцину від коронавірусу COVAX: в пріоритеті - пів країни.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 19:36
Україна подала заявку на вакцину від коронавірусу COVAX:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна подала заявку на вакцину від коронавірусу COVAX: в пріоритеті - пів країни.
Додано: Вів 08 гру, 2020 19:36
Хитро придумали. Для непривилегированного население будет либо говнище с российскими корнями бесплатно, либо норм вакцина за деньги (или взятку). Еще и денег на этом не хило поднимут, причем не важно будет оно пользоваться популярностью или нет.
Додано: Сер 09 гру, 2020 11:35
А кто именно "придумал"? -- рептилоиды? -- и как "они" по-другому могли придумать?
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