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В Офісі Генпрокурора похвалились
здобутками у боротьбі з...

В Офісі Генпрокурора похвалились здобутками у боротьбі з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 17:40

В Офісі Генпрокурора похвалились здобутками у боротьбі з...

Пропонуємо до обговорення:
За день в Україні в середньому розкривають 44 корупційних правопорушення.

Дивися повний текст В Офісі Генпрокурора похвалились здобутками у боротьбі з корупцією: скільки справ розкрили.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 17:40

Ржали наверное всем офисом Генпрокурора :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 22:39

Для тупого клоуна - уведомления о подозрение наверно показатель)) но для мира мы самая коррумпированая страна в европе!
l4567
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 08:35

Я так понимаю, они хотят показать, что специализированные антикоррупционная органы стране не нужны. Прокуратура сама готова бороться с коррупцией без чей-либо помощи. Наверно это подготовка з принятию решения конституционным судом решения против антикоррупционных органов.
zega
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:50

Одним решением Конституционного Суда - закрыто тысячи дел.
- Форе во!
Kudrjavuy
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