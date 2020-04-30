За день в Україні в середньому розкривають 44 корупційних правопорушення.
Дивися повний текст В Офісі Генпрокурора похвалились здобутками у боротьбі з корупцією: скільки справ розкрили.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 17:40
В Офісі Генпрокурора похвалились здобутками у боротьбі з...
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Дивися повний текст В Офісі Генпрокурора похвалились здобутками у боротьбі з корупцією: скільки справ розкрили.
Додано: Сер 09 гру, 2020 22:39
Для тупого клоуна - уведомления о подозрение наверно показатель)) но для мира мы самая коррумпированая страна в европе!
Додано: Чет 10 гру, 2020 08:35
Я так понимаю, они хотят показать, что специализированные антикоррупционная органы стране не нужны. Прокуратура сама готова бороться с коррупцией без чей-либо помощи. Наверно это подготовка з принятию решения конституционным судом решения против антикоррупционных органов.
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