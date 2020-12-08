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Україна протягом 10 років закриє всі збиткові шахти -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 гру, 2020 09:46
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство енергетики прогнозує, що збиткові шахти в Україні можна буде закрити протягом 10 років.
Дивися повний текст Україна протягом 10 років закриє всі збиткові шахти - Буславець
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R2
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Додано: Чет 10 гру, 2020 15:54
А вот обитатели ОРДЛО закрыли их за пару лет)).
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Джон
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