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У Китаї заборонили американський
Tripadvisor і ще понад...

У Китаї заборонили американський Tripadvisor і ще понад...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:17

У Китаї заборонили американський Tripadvisor і ще понад...

Пропонуємо до обговорення:
Китайська влада видалила популярний американський додаток Tripadvisor з магазинів мобільних додатків в країні.

Дивися повний текст У Китаї заборонили американський Tripadvisor і ще понад сотню додатків.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:17

оце в чуваків влада і повноваження)
5kopiyok
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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