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У Китаї заборонили американський Tripadvisor і ще понад...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 гру, 2020 13:17
Пропонуємо до обговорення:
Китайська влада видалила популярний американський додаток Tripadvisor з магазинів мобільних додатків в країні.
Дивися повний текст У Китаї заборонили американський Tripadvisor і ще понад сотню додатків
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Додано: Чет 10 гру, 2020 13:17
оце в чуваків влада і повноваження)
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