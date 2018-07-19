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Finance.ua: Квартири, недорого.
Найдоступніше житло в...

Finance.ua: Квартири, недорого. Найдоступніше житло в...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:30

Finance.ua: Квартири, недорого. Найдоступніше житло в...

Пропонуємо до обговорення:
Добірка за грудень 2020 року
Черговий огляд ТОП-10 найдешевших квартир на первинному ринку Києва від Finance.ua. Це добірка готових квартир від забудовників, які були у продажу станом на кінець листопада – початок грудня 2020 року, відсортованих в порядку збільшення ціни.

Дивися повний текст Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудовах
D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:30

хотілось би побачити огляд на квартири з ремонтами...
scottologic
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Повідомлень: 2
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 22:06

Надзвичайно маленькі квартири, ще й за таку ціну. Перевагою будуть у передмісті, до того ж бонусом - чисте по вітря і менше скупчення людей. Ремонт потягне ще десятку в зелених, але ремотувати у старих будинках квартиру, як вкладати в трубу, бо будинки гнилі часто, труби, підвали, проводка, там се розпадається на молекули. Якщо й новобудова, то мала площа. Наразі вже мало хто вкладає в котлован, це потрібно дуже ретельно вивчати забудовника, та й надійний як Укрбуд, показав ненадійну ситуацію. Можна розглядати переуступку від забудовника в новобудовах, або ж на етапі здачі. Коли вже є реальний будинок, не так страшно. Адже до здачі немає ніяких майнових прав і доводити в суді за попереднім догооврм буде складно. А забудовника перевіряти однозначно треба, бажано найняти толкового юриста, котрий має подібну практику.
irina84lukyanets
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 18:26

scottologic Доброго вечору) частково з ремонтом у огляді є варіант від КАН. Ремонти роблять не усі забудовники, досить складно буде підібрати ЖК з ремонтами та ще й з готовими квартирами, які є у продажу. Проте, дякую за пропозицію. Якщо купуєте квратиру без ремонту - просто додайте до її вартості +30% - це буде повна її вартість з бюджетним ремонтом.
Анна Максимова
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 18:28

irina84lukyanets так, проте в передмісті вже тяжко знайти більш-менш не перенаселений ЖК+проблеми з водою, світлом та віддаленістю від столиці нівелюють нижчі ціни, ніж в Києві
Анна Максимова
 
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