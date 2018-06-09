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Захворів під час простою:
чи оплатять лікарняний

Захворів під час простою: чи оплатять лікарняний
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 21:58

Захворів під час простою: чи оплатять лікарняний

Пропонуємо до обговорення:
Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.

Дивися повний текст Захворів під час простою: чи оплатять лікарняний.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 21:58

На какой закон ссылаться если больничный не оплатили сказали что простой а на простое не оплачивают больничный?
mr_qooqle
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