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Нова пошта шукає підрядників для ремонту 1000 відділень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 гру, 2020 23:12
Пропонуємо до обговорення:
Нова пошта розпочинає проєкт реновації більше 1700 відділень по всій Україні. На першому етапі в 2021 році компанія планує відремонтувати 1000 своїх відділень – як поштових, так і вантажних. В першу чергу ремонт проводитиметься у відділеннях, які були відкриті більше 2 років тому
Дивися повний текст Нова пошта шукає підрядників для ремонту 1000 відділень у 2021 році
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Додано: Чет 10 гру, 2020 23:12
все это хорошо ну обратитите внимание как холодо в отделение как работать без отапления
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