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Нова пошта шукає підрядників
для ремонту 1000 відділень...

Нова пошта шукає підрядників для ремонту 1000 відділень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 23:12

Нова пошта шукає підрядників для ремонту 1000 відділень...

Пропонуємо до обговорення:
Нова пошта розпочинає проєкт реновації більше 1700 відділень по всій Україні. На першому етапі в 2021 році компанія планує відремонтувати 1000 своїх відділень – як поштових, так і вантажних. В першу чергу ремонт проводитиметься у відділеннях, які були відкриті більше 2 років тому

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 23:12

все это хорошо ну обратитите внимание как холодо в отделение как работать без отапления
klockovaanna043
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