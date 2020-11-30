|
|
У Києві ввели оперативний стан на всіх маршрутах...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:56
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "Київпастранс".
Дивися повний текст У Києві ввели оперативний стан на всіх маршрутах громадського транспорту
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91618
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:56
Кличколутшиймэр
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 1018
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор