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Абонентська плата за воду
може зрости: які показники...

Абонентська плата за воду може зрости: які показники...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 17:39

  viorica1961v53 написав:Повышая абонплату, не забывайте о качестве.Качество ниже плинтуса.Вода из крана мутная,напряжение в сети скачет.Очень плохое напряжение.Это не оправдывает никого.Сделайте все качественно.


вас больше ничего в абонплате не смущает?
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 17:55

Самое главное не написали-сколько процентов коррупционная составляющая...
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 22:18

  Alex2007 написав:
  ygn написав:Основная причина введения абонплат за разные услуги - это скрыть повышение цен и одновременно уменьшить размер субсидии, очередное покращення. Для людей это повлечет еще множество квитанций в разные службы. За каждую квитанцию некоторые банки комиссию снимают.


я вот с нетерпением жду когда же наши ушлые ребята протестируют на нас следующий эко-эксперимент: введут абонплату за воздух, оплату за воздух, а также обяжут каждого поставить еще некий счетчик использования воздуха; создадут под это дело целое еко-коммунальное предприятие. И все под громкими лозунгами эко-защиты.
Появится множество "эко-активистов", которые будут тут всем рассказывать "да-да, так надо, обязательно нужно еще и повышать, а то дешево" :mrgreen: :cry:

"Если воздух будет дешевым (или бесплатным) его весь вывезут заграницу" :)
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 22:20

"Абонентская плата – это фиксированная плата, дающая право требовать получения некоторого набора услуг."
А текущие платёжки не дают такого "права"?
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  #<12
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