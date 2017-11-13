Активність у пошуку роботи в Чехії знизилася на 17% порівняно з 2019 роком через пандемію коронавірусу.
Дивися повний текст Робота для українських заробітчан: яких фахівців шукають у Чехії.
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Додано: Суб 12 гру, 2020 14:24
Робота для українських заробітчан: яких фахівців шукають...
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Дивися повний текст Робота для українських заробітчан: яких фахівців шукають у Чехії.
Додано: Суб 12 гру, 2020 14:24
В статье рассказывается про работу в Чехии, а реклама и предложения о работе в Польше. Парадокс ???
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