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Як оформити електронну
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Як оформити електронну трудову книжку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 16:13

Як оформити електронну трудову книжку

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє в Facebook Маріупольського об'єднаного управління ПФУ.

Дивися повний текст Як оформити електронну трудову книжку.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 16:13

если моя тр_довая в кабинете в б_хгалтерии или где там надо полчаеться взять отсканировать и вернть назад ?
yama
 
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