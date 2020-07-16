Про це повідомляє в Facebook Маріупольського об'єднаного управління ПФУ.
Дивися повний текст Як оформити електронну трудову книжку.
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Додано: Нед 13 гру, 2020 16:13
Як оформити електронну трудову книжку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як оформити електронну трудову книжку.
Додано: Нед 13 гру, 2020 16:13
если моя тр_довая в кабинете в б_хгалтерии или где там надо полчаеться взять отсканировать и вернть назад ?
Додано: Нед 13 гру, 2020 17:54
Электронная трудовая книга является гарантией того, что ваши данные не будут утеряны после смены рабочего места, в частности, из-за ликвидации предприятия.
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До чего техника дошла. Оказывается при ликвидации предприятия также автоматически ликвидируются все чернильные записи в бумажной трудовой книжке. Не знал, не знал.
Додано: Нед 13 гру, 2020 18:26
Возможно в будущем хотят нахлобучить пенсов. Из-за какого то Петиного вируса крякнут все данные и придется на бумаге доказывать что ты не идиет.
Таким подобным любили заниматься в Киевэнерго. Если проплаты в месяц были гривен по 50, то выставляли счет на 200 грн. Или плати, или принеси оплаченные квитанции за 3 года. Кто потерял, тот Вася. А то что на каждой квитанции выставляется задолженность или нет задолжености, то Киевэнерго это не волновало.
Трудовая книжка это бумажка, а без бумажки ты ка..
Не будь как..
Ну ее нафиг это электронику))))
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