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Строк подачі заявок на виплату
8 тисяч гривен продовжили

Строк подачі заявок на виплату 8 тисяч гривен продовжили
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:31

Строк подачі заявок на виплату 8 тисяч гривен продовжили

Пропонуємо до обговорення:
Подача заявок на першу з програм (так звану “8000 тис”) *продовжена до 31 грудня*, на дві інші необхідно подати документи до 21 грудня.

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R2
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Мой ОСНОВНОЙ квед в списке имеющих право на 8000грн., но ДИЯ отказала, сославшись на то, что в ПФУ другой КВЕД. Почему? Кто его сделал основным? Такое ощущение, что обещанием 8000 грн. Всех загоняют в ДИЮ.
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