Подача заявок на першу з програм (так звану “8000 тис”) *продовжена до 31 грудня*, на дві інші необхідно подати документи до 21 грудня.
Дивися повний текст Строк подачі заявок на виплату 8 тисяч гривен продовжили.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 13:31
Строк подачі заявок на виплату 8 тисяч гривен продовжили
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Строк подачі заявок на виплату 8 тисяч гривен продовжили.
Додано: Вів 15 гру, 2020 13:31
Нашару и уксус сладкий. Как проверить что работать не будут?
Мы гуские не обманываем дгуг дгуга.
Додано: Вів 15 гру, 2020 16:37
Мой ОСНОВНОЙ квед в списке имеющих право на 8000грн., но ДИЯ отказала, сославшись на то, что в ПФУ другой КВЕД. Почему? Кто его сделал основным? Такое ощущение, что обещанием 8000 грн. Всех загоняют в ДИЮ.
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