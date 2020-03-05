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ЄС профінансує розробку мереж 6G
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 гру, 2020 20:33
Т.е. вышки 6G нужно будет ставить через каждые 10 метров, а то сигнал затухает?
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Amid
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Додано: Чет 17 гру, 2020 10:31
Amid написав:Т.е. вышки 6G нужно будет ставить через каждые 10 метров
, а то сигнал затухает?
Это "т.е." -- оно из чего следует?..
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_hunter
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Додано: Чет 17 гру, 2020 12:22
asurovv960 написав:
У нас даже 3G не везде ловит. А у кого есть 4G так операторы несмотря на рекламу что безлимитный интернет в пакете, не дают больше 1,5Гб в сутки. Так зачем нам ваше 5G и тем более 6G если им будет пользоваться только спецслужбы? Зато тарифы на интернет и мобильную связь вырастут для всех абонентов даже для пенсионеров у которых кнопочные телефоны и им ваш интернет не нужен
Причем "у вас" к ЕС ? Там что про нас что-то писали ? Если Вам не надо, но не значит другим не надо. Это-то пользуется Обуховской туалетной бумагой и ему норм и главное дешево, но в отличии от Вас, они не кричат, что вся другая в магазинах не нужна. А кто-то вообще газетой по старинке любит и искренне не понимает зачем какое-то там биде.
Даже если будет пользоваться спецслужбы, чем плохо они много чем пользуются что вы себе не позволяете ? В Штатах много чего от туда пошло. А цены вырастут, но не из-за новой технологии, а из-за инфляции. Для стационарного телефона ничего нового не предлагают, но его цена тоже чего-то растет. И да, сейчас пользовать мобильным, оплачивая не нужные интернеты, обходится дешевле чем пользоваться стационарным.
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ssnet
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:11
_hunter написав:
Это "т.е." -- оно из чего следует?..
Если интересно, загуглите динамику уменьшения радиуса покрытия вышек 2G-3G-4G-5G
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Amid
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:01
Amid написав: _hunter написав:
Это "т.е." -- оно из чего следует?..
Если интересно, загуглите динамику уменьшения радиуса покрытия вышек 2G-3G-4G-5G
И где информация что именно в 6G не решат именно проблему покрытия "чинить"? -- раз уж со скоростью уже в 4G никаких проблем нет?..
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_hunter
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:45
fadykstas написав:
интересно кто в лесу будет ставить вышки 6G для этого? ведь чем выше скорость передачи информации тем ниже покрытие одной вышки
Скорость передачи не имеет никакого отношения к зоне покрытия.
Amid написав: _hunter написав:
Это "т.е." -- оно из чего следует?..
Если интересно, загуглите динамику уменьшения радиуса покрытия вышек 2G-3G-4G-5G
Вы вообще в курсе что стандарт кодирования сигнала который в основном и лежит в основе того или иного поколения - никак не связан с радиусом покрытия зависящим в первую очередь от мощности сигнала и частоты на которой ведётся радиообмен?
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