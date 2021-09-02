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Toyota інвестує 13,7 млрд
доларів у розробку батарей

Toyota інвестує 13,7 млрд доларів у розробку батарей
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 09:13

Toyota інвестує 13,7 млрд доларів у розробку батарей

Пропонуємо до обговорення:
Вартість батарей повинна в другій половині десятиліття знизитися вдвічі.

Дивися повний текст Toyota інвестує 13,7 млрд доларів у розробку батарей.
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Это можно воспринимать как фиаско с водородомобилями ?
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