Вартість батарей повинна в другій половині десятиліття знизитися вдвічі.
Дивися повний текст Toyota інвестує 13,7 млрд доларів у розробку батарей.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 09:13
Toyota інвестує 13,7 млрд доларів у розробку батарей
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Дивися повний текст Toyota інвестує 13,7 млрд доларів у розробку батарей.
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