|
|
|
Курс долара, закладений в бюджеті на 2021 рік
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 гру, 2020 12:17
Пропонуємо до обговорення:
Документ у другому читанні і в цілому затвердила Верховна Рада у вівторок, 15 грудня.
Дивися повний текст Курс долара, закладений в бюджеті на 2021 рік
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91697
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 16 гру, 2020 12:17
смешно.
-
anton_gms
-
-
- Повідомлень: 858
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 гру, 2020 21:17
хорошо что они дают нам прогнозы. есть на что ориентироваться!
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 4451
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 633 раз.
- Подякували: 425 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|