Гетманцев про Бюджет: ми бідна країна і не можемо...

Додано: Чет 17 гру, 2020 14:34

fishman написав: Может хоть так люди перестанут выбирать популистов, и поймут, что чудес не бывает. Может хоть так люди перестанут выбирать популистов, и поймут, что чудес не бывает.

fishman написав: Хотим выше зарплаты, пенсии, хорошие дороги, образование и медицину - значит надо больше собирать налогов, безусловно без схем и при равных условиях игры ДЛЯ ВСЕХ. Хотим выше зарплаты, пенсии, хорошие дороги, образование и медицину - значит надо больше собирать налогов, безусловно без схем и при равных условиях игры ДЛЯ ВСЕХ.

От того народ голодает, что слишком велики и тяжелы государственные налоги. Это именно причина бедствий народа.

в деда мороза вы наверно уже не верите, а от детской иллюзии что от выборов чтото зависит похоже еще не избавились.Налоги собираются из зарплат и включены в цену всех товаров и продуктов. Поэтому повышение налогов ну никак зарплаты повысить не сможет. Повышение налогов - это всегда снижение зарплат и рост цен. Повышение налогов - это всегда снижение уровня жизни и обнищание населения. Повышение налогов - это уничтожение производства и разрушение экономики.Уровень налогов - это и есть показатель того, какую часть зарплаты государство отбирает у людей.Лао Цзы еще 2600 лет назад писал:Однажды китайский мудрец Конфуций проезжал по деревне и увидел плачущую женщину. Он послал ученика узнать, почему женщина плачет.Ученик сказал: - Тут объявился саблезубый тигр и съел у женщины сына.Конфуций говорит: -Да, это ужасно.Приезжает в другую деревню – там плачет вся деревня.Конфуций спрашивает - Почему плачут здесь?Ученик говорит: - Налоги, учитель, ужасные.На что Конфуций отвечает: - Видишь,. Вспомни об этом, когда будешь управлять государством.