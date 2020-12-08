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Додано: Чет 17 гру, 2020 10:31
Додано: Чет 17 гру, 2020 12:07
Re: Гетманцев про Бюджет: ми бідна країна і не можемо...
Каким боком бюджет к пенсиям?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 17 гру, 2020 12:26
Пенсии - это не бюджет, а вклады людей в государство в виде отчислений с зарплаты. Если правительство говорит о том, что не может нормально выплачивать пенсии, при этом назначая себе миллионные зарплаты - это тоже самое, как если бы банк отказался выплачивать проценты по депозитному вкладу и начал за счет вкладов назначать своим клеркам миллионные зарплаты, выплаты в виде помощи и раздавать невозвратные кредиты. Обосновывая это тем, что миллионные зарплаты клеркам и невозвратные кредиты нужны чтобы клерки не разворовали депозиты вкладчиков.
Додано: Чет 17 гру, 2020 12:59
Цены европейские и выше мы можем, а зарплаты и пенсии - увы... Геноцид по-украински.
Додано: Чет 17 гру, 2020 13:02
Гетьманцев абсолютно прав. И не важно кто у руля. Любой на его должности говорил бы то же самое. Потому что это объективная реальность.
Считайте сами. Бюджет Пенсионного фонда в Украине (все деньги на пенсии) - это 300 млрд гривен. При этом у нас 12 млн. пенсионеров и людей на соц обеспечении.
Просто разделите одну цифру на другую и получите размер пенсий на ГОД (поделите еще на 12 и получите среднюю в месяц).
Может хоть так люди перестанут выбирать популистов, и поймут, что чудес не бывает. Хотим выше зарплаты, пенсии, хорошие дороги, образование и медицину - значит надо больше собирать налогов, безусловно без схем и при равных условиях игры ДЛЯ ВСЕХ.
Додано: Чет 17 гру, 2020 14:34
в деда мороза вы наверно уже не верите, а от детской иллюзии что от выборов чтото зависит похоже еще не избавились.
Налоги собираются из зарплат и включены в цену всех товаров и продуктов. Поэтому повышение налогов ну никак зарплаты повысить не сможет. Повышение налогов - это всегда снижение зарплат и рост цен. Повышение налогов - это всегда снижение уровня жизни и обнищание населения. Повышение налогов - это уничтожение производства и разрушение экономики.
Уровень налогов - это и есть показатель того, какую часть зарплаты государство отбирает у людей.
Лао Цзы еще 2600 лет назад писал:
Однажды китайский мудрец Конфуций проезжал по деревне и увидел плачущую женщину. Он послал ученика узнать, почему женщина плачет.
Ученик сказал: - Тут объявился саблезубый тигр и съел у женщины сына.
Конфуций говорит: -Да, это ужасно.
Приезжает в другую деревню – там плачет вся деревня.
Конфуций спрашивает - Почему плачут здесь?
Ученик говорит: - Налоги, учитель, ужасные.
На что Конфуций отвечает: - Видишь, налоги значительно хуже саблезубого тигра. Вспомни об этом, когда будешь управлять государством.
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