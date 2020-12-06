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Бюджет Києва цьогоріч
недоотримав 5 мільярдів — Кличко

Бюджет Києва цьогоріч недоотримав 5 мільярдів — Кличко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 13:14

Бюджет Києва цьогоріч недоотримав 5 мільярдів — Кличко

Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році бюджет Києва недоотримав п'ять мільярдів гривень надходжень.

Дивися повний текст Бюджет Києва цьогоріч недоотримав 5 мільярдів — Кличко.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 13:14

Парк у озера в конце Закревского перед Милославской, потратили 100 тыс, а расписали миллион.
p_a_l
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