RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кернес помер від коронавируса

Кернес помер від коронавируса
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 07:56

і кого воно шпилить - ласти покидька...
alex10
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9927
З нами з: 05.10.10
Подякував: 2598 раз.
Подякували: 1999 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 08:01

Re: Кернес помер від коронавируса

  Proofy написав:А зачем он баллотировался будучи больным?
чтобы мэром умереть.Город похоронит и памятник поставит с лавочками))
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4908
З нами з: 03.12.14
Подякував: 736 раз.
Подякували: 888 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 09:24

Актуально.
Зображення
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1846
З нами з: 08.09.09
Подякував: 22 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:23

Re: Кернес помер від коронавируса

Зображення
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4908
З нами з: 03.12.14
Подякував: 736 раз.
Подякували: 888 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:46

  Proofy написав:
  rich_121 написав:
  freeze написав:Болеют короной недели две, а дальше или выздоравливают, или борются с последствиями, кто более успешно, кто менее успешно. У инвалидов шансов меньше. Произошёл тромбоз, что часто бывает на последнем этапе тяжелой коронавирусной инфекции, как его следствие инсульт, парализовало, практически не мог говорить, потом отказала на фоне этих проблем одна почка, через несколько дней вторая почка. С таким букетом уже жить тяжело.

Это все политика. Нужно было чтобы прошли выборы официально.

А зачем он баллотировался будучи больным?

Кто ж знал, что так получится. Все рассчитывают править вечно.
rich_121
 
Повідомлень: 12
З нами з: 16.01.12
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:41

  Proofy написав:
А зачем он баллотировался будучи больным?

А зачем лечиться от рака и вбухивать врачам бабло зная что все равно умрешь? Лучше это бабло родным оставить.
Это называется Надежда.
Никто не может поверить что именно с ним что то может случиться.
Зе-Чмо
Так вот ты какой. Олень Северный (демократия по американски 03.11.20)
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3298
З нами з: 15.02.11
Подякував: 37 раз.
Подякували: 660 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:43

  p_a_l написав:
  Proofy написав:
А зачем он баллотировался будучи больным?

А зачем лечиться от рака и вбухивать врачам бабло зная что все равно умрешь? Лучше это бабло родным оставить.
Это называется Надежда.
Никто не может поверить что именно с ним что то может случиться.


Как это "никто" ?Только дураки не верят что смертны и подвержены случайным событиям..Сегодня вполне здоров-а завтра без вас наступит и небо не падет.
IgorZ
 
Повідомлень: 17
З нами з: 14.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:06

  IgorZ написав:
  p_a_l написав:
  Proofy написав:
А зачем он баллотировался будучи больным?

А зачем лечиться от рака и вбухивать врачам бабло зная что все равно умрешь? Лучше это бабло родным оставить.
Это называется Надежда.
Никто не может поверить что именно с ним что то может случиться.


Как это "никто" ?Только дураки не верят что смертны и подвержены случайным событиям..Сегодня вполне здоров-а завтра без вас наступит и небо не падет.


С таким подходом никто и никуда не должен баллотироваться, потому что как мы помним из Булгакова - Человек не только смертен, он внезапно смертен (С)
freeze
4
 
Повідомлень: 19509
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4665 раз.
Подякували: 7408 раз.
 
Профіль
5
22
5
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:23

  freeze написав:
С таким подходом никто и никуда не должен баллотироваться, потому что как мы помним из Булгакова - Человек не только смертен, он внезапно смертен (С)

\
Там не про это,баллот здоровому или одной ногой в могиле разница..или по адески две разницы.А парень явно сдавал -жирел,терял форму.. и мне все равно, не харкивьянин..
ну если он им нравится- пусть траурят..
IgorZ
 
Повідомлень: 17
З нами з: 14.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мер Харкова Кернес просить Кабмін відновити роботу метро
R2 » П'ят 20 бер, 2020 22:35
3 434
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 бер, 2020 12:36
antae2019
Помер організатор найбільшої фінансової піраміди «МММ» - ЗМІ 1, 2, 3
R2 » Пон 26 бер, 2018 12:17
22 4123
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 бер, 2018 13:31
adikali
Помер перший легальний радянський мільйонер
R2 » Пон 24 лип, 2017 10:59
6 1841
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лип, 2017 15:14
freeze

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.