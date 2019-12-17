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ТОП-5 найдоступніших квартир в
новобудовах Києва у грудні 20

ТОП-5 найдоступніших квартир в новобудовах Києва у грудні 20
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:36

ТОП-5 найдоступніших квартир в новобудовах Києва у грудні 20



Мінфін зробив підбірку найдоступніших готових квартир в столичних новобудовах, які є в наявності у грудні 2020 року. Вона буде корисна людям, які шукають собі житло або тим, хто має намір вкласти гроші з метою заробітку. Ми розкажемо, скільки мінімально потрібно грошей, щоб купити однокімнатну квартиру у новобудові Києва

00:00 До вашої уваги такі варіанти:

ЖК Метрополія Дарниця від забудовника Концепт Груп

Клубний будинок Greenwood від Грейс девелопмент

ЖК Вигурівщина-20 від ZZBK1 Group

ЖК Family & Friends від GEOS

ЖК Паркове місто від UDP, при партнерстві KAN Development
Ірина_
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 11:33

Re: ТОП-5 найдоступніших квартир в новобудовах Львова 2020

Ще б так про "доступні" квартири у місті Лева ;)
То б ЖК(де я на днях вихопив смарта) - точно б попав у топ 5 найдоступніших новобудів міста Лева! :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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