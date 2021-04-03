Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:А я предупреждал, что ветка загнется. Зря сюда попереносили с ветки обвалистов.
Ниче на загнеться. Просто ковид вышел мощно на первый план. Последние новости.
Самой большой группой иностранцев, получивших первоначальное виды на жительство в ЕС в 2019 году:
стали украинцы – 757 тыс. человек.(Новость на Finance)
Напоминаю, это речь идет про первый вид на жительство. Выезд украинцев только набирает обороты. В 2015 начинали с 500 тыс. в год, в 2019 уже 700. Это только официально, и только в Евросоюз. За 4 года под 2.5 млн. выехало. Ну-ну, 40 млн. осталось. Думаю нет даже 30 млн. если сделать перепись.