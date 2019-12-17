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Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:36
ТОП-5 найдоступніших квартир в новобудовах Києва у грудні 20
Мінфін зробив підбірку найдоступніших готових квартир в столичних новобудовах, які є в наявності у грудні 2020 року. Вона буде корисна людям, які шукають собі житло або тим, хто має намір вкласти гроші з метою заробітку. Ми розкажемо, скільки мінімально потрібно грошей, щоб купити однокімнатну квартиру у новобудові Києва
00:00 До вашої уваги такі варіанти:
ЖК Метрополія Дарниця від забудовника Концепт Груп
Клубний будинок Greenwood від Грейс девелопмент
ЖК Вигурівщина-20 від ZZBK1 Group
ЖК Family & Friends від GEOS
ЖК Паркове місто від UDP, при партнерстві KAN Development
Додано: Суб 19 гру, 2020 11:33
Re: ТОП-5 найдоступніших квартир в новобудовах Львова 2020
Ще б так про "доступні" квартири у місті Лева
То б ЖК(де я на днях вихопив смарта) - точно б попав у топ 5 найдоступніших новобудів міста Лева!
Додано: Суб 12 чер, 2021 16:56
Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:08
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