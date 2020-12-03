Теорія життєвого циклу Модільяні стала основою раціональної поведінки людини: кожному етапу її життя відповідає певний рівень доходів і споживання.
Дивися повний текст Експерт розповів, які інвестиції можуть бути довговічними.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:03
Експерт розповів, які інвестиції можуть бути довговічними
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Дивися повний текст Експерт розповів, які інвестиції можуть бути довговічними.
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