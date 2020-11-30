Vodafone вдруге за рік піднімає вартість тарифів

EKO написав:

moveton написав: Водафон им дорожает... Киевстар тоже рассылает извещение Водафон им дорожает... Киевстар тоже рассылает извещение

Ладно бы в самых дешевых Киевстар так сделал только, но они целые линейки тарифов прошлых лет, и далеко не дешевых, принудительно переводят на новые, дороже в 1,5-2 раза.Мой тариф 2018 года за 155 грн, переводят на новый, совсем с другим названием и уже за 225 грн. Наполнение то же самое, те же 300 минут (ну, разрешат теперь за эти минуты в Польшу еще позвонить или в Россию (нафиг не надо)У других линеек еще лучшее пакращення, с 110 грн их на 225 перекидывают.Вот где чувство жадности перебило чувство мерыДаже по индивидуальному предложению пообещали "аж" 10% скидку сделать с 225 до 202,5 грн в месяц.В итоге, подал заявку на перевод номера в Водафон на Joice, где за 110 грн в месяц сейчас предлагаются 1200 минут на всех + 12 гигов + безлимит на все видеосервисы типа ютуба и т.д. и все соцсети.Посмотрим 3 месяца, а там видно будетА зазвездившийся оператор покурит бамбук пока что