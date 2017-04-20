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Як розрахувати свою майбутню
пенсію? Пенсійний калькулятор в

Як розрахувати свою майбутню пенсію? Пенсійний калькулятор в
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:18

Як розрахувати свою майбутню пенсію? Пенсійний калькулятор в



До вашої уваги нова рубрика "Мінфіну" #proПенсії, в ній ми будемо ділитись новинами про пенсійні реформи, розповідати, як заощаджувати та інвестувати в довгостроковій перспективі, щоб не покладатися тільки на державну пенсію.

Раніше про розмір пенсії можна було дізнатися тільки після досягнення пенсійного віку, але сьогодні ви можете її розрахувати прямо зараз і розкажемо, як це зробити.

Пенсійний калькулятор – це сервіс, який дозволяє легко та швидко розрахувати пенсійний стаж і розмір майбутньої пенсії. Він розміщений на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

У відео дивіться покрокову інструкцію розрахунку майбутньої пенсії на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Ірина_
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