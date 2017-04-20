Як розрахувати свою майбутню пенсію? Пенсійний калькулятор в

Додано: Пон 21 гру, 2020 10:18
До вашої уваги нова рубрика "Мінфіну" #proПенсії, в ній ми будемо ділитись новинами про пенсійні реформи, розповідати, як заощаджувати та інвестувати в довгостроковій перспективі, щоб не покладатися тільки на державну пенсію.
Раніше про розмір пенсії можна було дізнатися тільки після досягнення пенсійного віку, але сьогодні ви можете її розрахувати прямо зараз і розкажемо, як це зробити.
Пенсійний калькулятор – це сервіс, який дозволяє легко та швидко розрахувати пенсійний стаж і розмір майбутньої пенсії. Він розміщений на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
У відео дивіться покрокову інструкцію розрахунку майбутньої пенсії на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.