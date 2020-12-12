Україна завершила додатковий випуск єврооблігацій на $600 млн із погашенням у 2033 році, загальна непогашена сума яких становила $2 млрд.
Дивися повний текст Україна завершила розміщення євробондів на $600 млн.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 гру, 2020 11:28
Україна завершила розміщення євробондів на $600 млн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна завершила розміщення євробондів на $600 млн.
Додано: Пон 21 гру, 2020 11:29
Нормально так клоуны вместо 4% у мвф берут по 7.2 лиш бы давали и не отчитываться как розворуют.
|