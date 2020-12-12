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Україна завершила розміщення
євробондів на $600 млн

Україна завершила розміщення євробондів на $600 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:28

Україна завершила розміщення євробондів на $600 млн

Пропонуємо до обговорення:
Україна завершила додатковий випуск єврооблігацій на $600 млн із погашенням у 2033 році, загальна непогашена сума яких становила $2 млрд.

Дивися повний текст Україна завершила розміщення євробондів на $600 млн.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:29

Нормально так клоуны вместо 4% у мвф берут по 7.2 лиш бы давали и не отчитываться как розворуют.
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