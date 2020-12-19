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Вартість житла в Україні за
рік зросла на 5-10% - НБУ

Вартість житла в Україні за рік зросла на 5-10% - НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:55

Вартість житла в Україні за рік зросла на 5-10% - НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Попит на ринку нерухомості в Україні відновився та поволі зростає.

Дивися повний текст Вартість житла в Україні за рік зросла на 5-10% - НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:56

Выросло, на 5-10%. В среднем на 7,5%. А доллар к гривне с 21 декабря 2019 года по 21 декабря 2020 года вырос на 19,3%.
Выросло у них :)
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 02:14

  summacut написав:Выросло, на 5-10%. В среднем на 7,5%. А доллар к гривне с 21 декабря 2019 года по 21 декабря 2020 года вырос на 19,3%.
Выросло у них :)


Но люди то в гривнах получают, по большей части.
лучше бы конечно стоимость падала, цены и сейчас непомерно раздуты.
galex
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 08:41

  summacut написав:Выросло, на 5-10%. В среднем на 7,5%. А доллар к гривне с 21 декабря 2019 года по 21 декабря 2020 года вырос на 19,3%.
Выросло у них :)

Ну так "отріцатєльний рост тожє рост" - все як у методичках самі знаєте де )))
silver_arrow_ua
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