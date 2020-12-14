Державне агентство інфраструктурних проектів України передало Національній поліції 4 автівки для встановлення інтегрованої системи контролю швидкості.
Дивися повний текст Українські поліцейські отримали перші автомобілі-фантоми (фото).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 гру, 2020 23:25
Українські поліцейські отримали перші автомобілі-фантоми...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українські поліцейські отримали перші автомобілі-фантоми (фото).
Додано: Пон 21 гру, 2020 23:25
Н да.... Другие то проблемы уже все решены! Осталось только накупить машинок и отмыть на них бабосики...
Додано: Вів 22 гру, 2020 12:48
А вот не понимаю, зачем купили кодьяки, карок или октавия на аналогичном двигателе будет быстрее и актуальнее в погонях!!!
|