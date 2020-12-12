На валютному ринку на початку минулого тижня спостерігалося суттєве перевищення пропозиції іноземної валюти над попитом.
Дивися повний текст Данилишин назвав причини зміцнення гривні.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 14:45
Данилишин назвав причини зміцнення гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Данилишин назвав причини зміцнення гривні.
Додано: Вів 22 гру, 2020 15:12
Хотел наверное показать, что НБУ имеет влияние на курс, а тут сам себя дискредитировал...Запасы 28 млрд, курс 28 :)) совпадение наверное
Додано: Вів 22 гру, 2020 15:42
це портал новин, чи тут старі байки розповідають?
сьогодні 22.12. за останній тиждень гривня впла на міжбанку на 2%.
чи може пан Богдан вже 10 днів на самоізоляції від реальності?
Але ж редактори за щось зарплатню отримають...
Додано: Вів 22 гру, 2020 16:47
на укр. сайтах фін. статті або взагалі безглузді, або такі, щоб ще більше збити людей з пантелику. Така сама економіка, фінанси і стан країни, якщо її ще так можна називати.
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