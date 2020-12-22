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#добіса2020

#добіса2020
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:25

#добіса2020

А пам'ятаєте свої плани та мрії на 2020 рік? А потім все в один момент вжууух і полетіло до дідька на роги. Відчуття, що рік якийсь бракований, не зникло досі.

Наші читачі, журналісти, партнери та вся команда «Мінфіну», Finance.ua, Bank Online і Treeum протягом року багато писали про події, які приніс з собою 2020.

Ми про все це як подумали, і так стало сумно, що вирішили вдарити по цьому нестерпному 2020 з усієї сили. І зробити це буквально, аби всі ті тривоги і негаразди, які нас оточують ось вже багато місяців, залишилися позаду. І щоб 2021 не вчився поганому у свого папєрєдніка.

Так народився челлендж #добіса2020.

Друзі, приєднуйтеся))))

Запустимо вірус позитиву на 2021 рік!

Більше детально - https://dobisa2020.com.ua/
Ірина_
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Подарили тарелку.
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mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:51

Вряд ли выйдет все оставить, по крайней мере, у тех, кто потерял близкого человека.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:57

  hxbbgaf написав:Вряд ли выйдет все оставить, по крайней мере, у тех, кто потерял близкого человека.

Это первый год в котором умирают люди?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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