добіса2020

А пам'ятаєте свої плани та мрії на 2020 рік? А потім все в один момент вжууух і полетіло до дідька на роги. Відчуття, що рік якийсь бракований, не зникло досі.
Наші читачі, журналісти, партнери та вся команда «Мінфіну», Finance.ua, Bank Online і Treeum протягом року багато писали про події, які приніс з собою 2020.
Ми про все це як подумали, і так стало сумно, що вирішили вдарити по цьому нестерпному 2020 з усієї сили. І зробити це буквально, аби всі ті тривоги і негаразди, які нас оточують ось вже багато місяців, залишилися позаду. І щоб 2021 не вчився поганому у свого папєрєдніка.